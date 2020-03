Cidades Após morte de professora de natação, condutor de carro que bateu contra caminhão é preso em Goiânia Corpo de professora de Educação Física será velado no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia

Professora particular de educação física, Mariana Alves Marques, 24 anos, morreu na manhã deste domingo (8) depois que o carro em que estava, um VW UP dirigido por Breno José Marques, de 29 anos, colidiu com um caminhão no cruzamento das avenidas Pedro Paulo de Souza e Perimetral Norte, no Setor Goiânia 2, região Norte da capital. O casal e uma am...