Nelita Vilela, a irmã mais velha do ex-governador de Goiás Maguito Vilela, está internada em estado grave com Covid-19. Outra irmã, Nelma Veloso Vilela, a segunda mais velha, não resistiu à doença e morreu na última quarta-feira (19).

De acordo com o ex-governador, Nelita, de 85 anos, está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Jataí. Ela é viúva de Antonio Soares Neto, o Toniquinho de Jataí, famoso por ter feito a pergunta que teria motivado Juscelino Kubitschek a construir Brasília.

Morte de Nelma

Nelma Veloso Vilela, de 76 anos, faleceu em Jataí na última quarta (19). Em nota, a prefeitura do município informou que ela tinha diabetes e problemas pulmonares, comorbidades que agravaram o seu quadro de saúde.



Maguito Vilela publicou, em suas redes sociais, uma homenagem à irmã: “Fica a saudade no coração de momentos que eu nunca vou me esquecer”, escreveu.