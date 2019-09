Cidades Após morte de Ágatha, manifestantes protestam contra política de segurança de Witzel Centenas de manifestantes se reúnem em frente à sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)

Um protesto contra a política de segurança do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), reúne centenas de manifestantes em frente à sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), às 18h30 desta segunda-feira (23). O ato foi convocado pelas redes sociais em função da morte de Ághata Félix, de 8 anos, vítima de uma bala perdida que teria s...