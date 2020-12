Cidades Após morte da mãe, homem denuncia hospital particular de Goiânia por negligência; unidade apura caso Em nota enviada ao POPULAR, o Hospital do Rim lamenta a morte da paciente e informa que a queda não gerou piora no quadro clínico da paciente, que já era grave

O engenheiro Whemerson Josiel Cardoso Leite, de 29 anos, denuncia o Hospital do Rim, de Goiânia, por negligência após a morte de sua mãe, Maria Marques Cardoso Leite, de 54. Segundo o homem, Maria estava internada se recuperando da Covid-19 e sofreu uma queda durante uma tomografia no dia 28 de novembro de 2020, mas a família foi informada no dia 4 de dezembro. A Polícia C...