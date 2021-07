Após a maratona de vacinação que aplicou a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em pessoas a partir de 41 anos, em Goiânia, durante 24 horas consecutivas, a Prefeitura segue a determinação do Estado e mantém, nesta segunda-feira (12), a vacinação por idade. Quem fizer parte da faixa etária contemplada pode dirigir-se ao drive-thru montado no Shopping Passeio das Águas, que segue atendendo por demanda espontânea. Quem optar pela modalidade pedestre pode realizar o agendamento, via aplicativo Prefeitura 24 horas, em uma das 16 unidades de saúde disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Vale ressaltar que não há mais vagas disponíveis para esta segunda-feira (12).

Gestantes e puérperas que residem em Goiânia e idosos que ainda não receberam a primeira dose, ou que estão com o reforço em atraso, podem ir até o Ciams dr. Domingos Viggiano, no Jardim América. Já as pessoas que estiverem com a aplicação da segunda dose marcada para os dias 16 a 19 de julho podem procurar uma das cinco escolas municipais da capital destinadas a esse fim, a Área I da PUC ou o Salão Comunitário Jesus Bom Pastor, todos sem necessidade de agendamento.

Confira os locais e horários:

Pessoas a partir de 41 anos - sem agendamento (drive-thru, das 8h às 15h)

- Passeio das Águas Shopping: Avenida Perimetral Norte, 8303, Fazenda Caveiras, Goiânia

Pessoas a partir de 41 anos - por agendamento (pedestre, das 8h às 17h)

- CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte

- CSF Residencial Itaipu: R. RI 9, 08 - Qd 107 - Residencial Itaipú

- CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita

- CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Qd. D - Vila Mutirão

- C.S Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim

- CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário

- CSF Crimeia Oeste: Av. Domingos Lemes do Prado - Setor Crimeia Oeste

- Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

- CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro - s/n - São Francisco

- CSF Parque Industrial João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n - Parque Industrial Joao Braz

- CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz

- CSF Jardim Cerrado IV: Rua Das Paineiras Apm 06 Qd 21 Lt 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV

- UPA Dr. Paulo Garcia (UPA Chácara do Governador): Rua Df-02 Lt. 14 Esq. Rua Df-18 Chácara Do Governador

- UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo

- CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais

- CS Pq Amazônia: Praça José Rodrigues De Morais Neto S/nº Parque Amazônia

Segunda dose Astrazeneca – sem agendamento (pedestre, das 8h às 16h)

- Escola Municipal Francisco Matias: Rua Carlos Gomes - Parque Anhanguera

- Escola Municipal Coronel José Viana Alves: Rua CM7 - Setor Cândida de Morais

- Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30 - Bairro Goiá

- Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo

- Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 - Jardim América

- Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário

- Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)

Gestantes, puérperas e idosos em atraso – sem agendamento (pedestre, 8h às 17h)

- UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América.

