Cidades Após mais de quatro horas, bombeiros continuam trabalho de resgate de operário soterrado em Goiânia Pai da vítima contou que teve uma intuição e ao ligar para o filho descobriu sobre o acidente

Continua na tarde desta quinta-feira (18), o resgate do operário, Gil Jorge de Carvalho, de 36 anos, que está soterrado até a altura do pescoço há mais de quatro horas nos escombros de uma obra, na Rua Roma, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia. O pai da vítima teve uma intuição sobre o filho e resolveu ligar, foi quando os bombeiros atenderam o telefonema e ...