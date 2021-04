Cidades Após liberação, ensino superior prepara retorno de aulas presenciais em Goiânia Aulas estão suspensas há mais de um ano; Instituições se organizam para o retorno gradual, mas algumas pretendem aguardar a vacinação contra a Covid-19

Depois de um ano suspensas, as aulas presenciais para alunos do ensino superior foram liberadas em Goiânia. Decreto publicado pela prefeitura nesta semana prevê regras parecidas com as que já ocorrem em escolas de ensino infantil e médio, como distanciamento entre as carteiras, medição da temperatura e fornecimento de álcool em gel. Instituições se organizam para o retorno ...