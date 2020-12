Cidades Após Justiça decretar prisão preventiva de Dan Lellis defesa diz que foi um “mal-entendido” Dan foi abordado próximo ao pedágio de Alexânia e com ele os policiais apreenderam 20 gramas de skunk- espécie de super maconha- 10 comprimidos de ectasy, um vidro de lança perfume

Atualizada às 12h49. A Justiça decretou a prisão preventiva do cantor goiano Danilo Oliveira Lellis, de 25 anos, mais conhecido como Dan Lellis. O músico foi preso por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (2) em Alexânia, município da Região do Entorno do Distrito Federal (DF). Dan foi abordado próximo ao pedágio de Alexânia e com ele os policiais ...