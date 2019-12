Cidades Após invadir casa e agredir namorada, rapaz é assassinado pelo sogro em Goiânia Suspeito fugiu depois do crime e ainda não foi localizado

Depois de invadir a casa da namorada para agredi-la, Matheus Barbosa da Paixão, 22 anos, foi assassinado a tiros pelo sogro, na tarde de sábado (7), na Rua Aurora, no Setor Morada do Sol, em Goiânia. De acordo com informações da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), testemunhas contaram aos policiais que o casal vivia um rel...