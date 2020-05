Cidades Após influência de massa de ar polar, temperaturas começam a subir em Goiás Em Goiânia, a mínima variou de 12°C, em locais afastados, a 15,9°C na Região Central

Após alguns dias com temperaturas mínimas mais baixas devido à influência de uma massa de ar polar, os índices começam a subir em Goiás. Isso ocorre porque o ar frio da massa está gradativamente perdendo a intensidade. Na manhã desta sexta-feira (29), as menores mínimas foram registradas em Jataí com 7,6°C, Pires do Rio e Morrinhos foi de 8°C, 9,4°C em Itumbiara. Em Goi...