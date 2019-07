Cidades Após frente fria, Goiás entra em estado de perigo por causa do tempo seco e altas temperaturas A umidade relativa do ar pode ficar perto de 10% em várias regiões do Estado, o que pode provocar sangramento nasal e dor de cabeça

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo e de perigo potencial sobre o tempo seco que vai prevalecer por boa parte de Goiás nesta segunda-feira (15). A umidade relativa do ar pode chegar na casa dos 12% nas regiões do Centro, Leste, Sul e Noroeste goiano. Com o ar seco, a umidade relativa do ar deve atingir níveis muito baixos nas ho...