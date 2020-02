Cidades Após forte chuva, represas em Goianésia correm risco de romper Bombeiros estão no local e monitoram os barramentos

Atualizada às 13h34. As represas no Pesque e Pague dos Pescados e do Negrinho Carrilho, em Goianésia, na região Central de Goiás, são monitoradas na manhã desta sexta-feira (7) por equipes do Corpo de Bombeiros e da secretaria de infraestrutura do município. A chuva intermitente que caiu na cidade elevou o volume de água dos lagos e as barragens apresentam risco de romp...