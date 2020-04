Com o intuito de orientar comerciantes de Anápolis para as novas medidas definidas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) na cidade, equipes da Vigilância Sanitária municipal, da Polícia Militar, do Procon municipal e da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) realizam uma força-tarefa na tarde desta quinta-feira (30). A ação é realizada após a flexibilização das atividades, definida por decreto na última segunda-feira (27).

A princípio, a operação terá caráter informativo. Nesta sexta-feira (1º), a ação deverá ter atuação mais rígida, com a aplicação de sanções. Caso irregularidades sejam encontradas, o alvará de funcionamento do estabelecimento poderá ser suspenso por todo o período da pandemia, conforme alertou o prefeito Roberto Naves (PP).

Entre as novas medidas, está a abertura de academias, que poderão ter no máximo dez pessoas, e de restaurantes, que estão autorizados a explorar no máximo 30% de sua capacidade total de operação.

Nesta quarta-feira (29), a Prefeitura de Anápolis informou que há 43 casos confirmados de Covid-19 no município. Destes, três estão internados. Outros 22 estão em isolamento domiciliar e 19 estão curados. Além disso, 569 casos suspeitos são investigados. Outros 321 foram descartados.