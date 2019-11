Cidades Após fim de relacionamento, homem mata ex-namorada e comete suicídio em Santa Rita do Novo Destino Delegado afirma que a principal linha de investigação segue como feminicídio

Um homem matou a ex-namorada a tiros e depois cometeu suicídio, na noite de sábado (09), em Santa Rita do Novo Destino. O delegado Marco Antônio Maia contou que a vítima tinha terminado o relacionamento recentemente com o suspeito. Os dois teriam discutido na casa da mulher e durante a briga o homem atirou contra ela. Em seguida, ele se matou. A mulher ainda foi so...