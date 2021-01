Cidades Após festas, Goiás tem 2 óbitos a mais por dia causados pela Covid Três semanas deste ano têm média de 13 óbitos diários por coronavírus, enquanto que as 3 últimas de 2020 registraram 10,6. Internações aumentaram 30%. Ocupação já foi de 80%

A segunda onda da Covid-19 em Goiás está mais acelerada do que o estimado por especialistas e autoridades sanitárias. As festas de fim de ano são apontadas como a principal causa para isso. Para se ter uma ideia, nas três semanas anteriores ao Réveillon ocorreram 233 óbitos no Estado, uma média de 10,6 em 22 dias. Já nos primeiros 22 dias deste ano, após as festas, j...