Cidades Após FBI compartilhar informações, polícia goiana desmonta possível ataque a escolas em Montividiu Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade e na zona rural do município

Três jovens de 17 anos, que estariam planejando um ataque a escolas de Montividiu, no Sudoeste goiano, foram alvos de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (2). As ordens judiciais foram cumpridas na cidade e na zona rural do município. Segundo informações da Polícia Civil (PC), a investigação começou após o compartilhamento de informações pelo F.B.I....