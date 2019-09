Cidades Após fazer compras, mulher encontra cobra enrolada em alface, em Goianésia Ao se dar conta do ocorrido, quando começava a lavar a hortaliça, a mulher pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros

Imagina uma situação inusitada. Depois de fazer as compras para a casa, acabar encontrando uma jararaca no meio da alface. Foi exatamente o que aconteceu com uma moradora de Goianésia, na Região Central do Estado, na última sexta-feira (13). Ao se dar conta do ocorrido, quando começava a lavar a hortaliça, a mulher pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros. A cobra tinha ...