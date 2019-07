Cidades Após falha no site, OVG prorroga prazo para renovação da Bolsa Universitária Veja como fazer a renovação do benefício

Depois de uma falha no site da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) na manhã desta quarta-feira (31), a OVG prorrogou o prazo para renovação do programa Bolsa Universitária (PBU) para sexta-feira, 02 de agosto. A renovação só pode ser feita online e o estudante precisa estar com a contrapartida efetivada no sistema da OVG. Quem não renovar perderá a bolsa....