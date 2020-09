Cidades Após ensaiar redução no contágio, Brasil volta a patinar no controle da transmissão do coronavírus A taxa de contágio do vírus no País voltou a subir na semana que começou no domingo (6), indica cálculo de um dos principais centros de acompanhamento de epidemia do mundo, o MRC, do Imperial College

