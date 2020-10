Cidades Após encerrar festa com mais de 40 pessoas em Goiânia, PM prende suspeito de tráfico de drogas Com o homem a polícia encontrou mais de R$ 1,5 mil em dinheiro durante o evento que contraria as regras para combater a Covid-19

Uma festa com cerca de 40 participantes foi encerrada na manhã deste domingo (4) após várias denúncias de perturbação de sossego feitas à Polícia Militar. O evento acontecia em uma casa do Residencial Canadá, em Goiânia, sem permissão e contrariando as regras de combate à disseminação da Covid-19. Durante as abordagens pessoais, os policiais prenderam um homem que co...