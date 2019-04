Vida Urbana Após discussão por rede social, casa de vereador é alvo de tiros e prefeito é suspeito do crime Mais de dez disparos teriam sido efetuados pelo prefeito da cidade, Ronaldo Parente (PSDB), devido a uma discussão antiga entre os dois políticos

A casa do vereador Adelsim do Povo (PP) foi alvejada com pelo menos dez disparos de arma de fogo na noite da última terça-feira, 9, em São Bento do Tocantins, a 545 km da Capital. Conforme a suspeita da Polícia Civil, os disparos teriam sido efetuados pelo prefeito da cidade, Ronaldo Parente (PSDB), devido a uma discussão antiga entre os dois políticos que piorou após t...