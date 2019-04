Vida Urbana Após discussão, homem é agredido com golpes de barra de ferro em Aparecida de Goiânia A vítima sofreu traumatismo craniano, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia

Atualizada às 14h43. Um homem de 46 anos foi agredido com uma barra de ferro, na manhã deste domingo (7), em um bar no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, Paulo Sérgio dos Anjos e Júlio César da Silva Batista discutiram dentro do estabelecimento. De acordo com a polícia, Júlio pegou uma barra de ferro e agrediu Paulo. A...