Cidades Após discurso com trecho nazista, professores de Direito emitem ‘alerta às instituições’ No dia 17 de janeiro, o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, citou textualmente trechos de um discurso do ideólogo nazista Joseph Goebbels e o vídeo repercutiu nas redes sociais

Professores e diretores do curso de Direito das principais faculdades do Brasil e juristas assinaram um documento onde fazem um ‘alerta às instituições’ depois do então secretário de Cultura, Roberto Alvim, citar trechos de um discurso do nazista Joseph Goebbels em um vídeo e a fala repercutir nas redes sociais. O documento com 39 assinaturas destaca que é “incon...