Cidades Após discrepância, governo corrige dados e confirma 525 mortes por Covid-19 em 24 horas No domingo, o Ministério da Saúde primeiro informou que tinham ocorrido 1.382 óbitos e depois, que eram 525; o erro foi notado pela imprensa, que cobrou explicação, mas só recebeu um posicionamento mais de 15 horas depois

Após um fim de semana de polêmicas sobre a divulgação dos dados de infectados e mortos no Brasil pela Covid-19, que culminou com uma divulgação de números conflitantes na noite deste domingo, 7, o Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira uma errata sobre os dados. De acordo com a pasta, com a correção de "duplicações" e atualização dos dados, o...