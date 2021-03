Cidades Após dias de calor, chuvas chegam em Goiânia nesta quinta (1º), aponta Cimehgo Porém, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que há possibilidade de chuva ainda nesta terça-feira

Os termômetros têm marcado uma temperatura mais elevada em Goiânia e grande parte do estado nos últimos dias. Junto com o calor, a baixa umidade relativa do ar foi comum durante a semana, e não há previsão de um grande volume de chuvas até o final do mês de março, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), da Secretaria d...