Cidades Após dia D, balanço aponta 48% de cobertura vacinal contra gripe em Goiás Em Goiânia, foram aplicadas 64.812 doses apenas no sábado (4) e a cobertura para os grupos prioritários chega a 56,5%

Balanço divulgado pela Gerência de Imunização e Rede de Frio (Girf) da Secretaria de Saúde de Goiás na manhã desta segunda-feira (6) aponta que 48,71% da população prioritária do Estado recebeu vacina contra gripe em 2019. O número é do fim da tarde do último sábado (4), dia D de vacinação contra Influenza em todo país, mas pode aumentar a medida que as prefeituras e...