Após desistência do Chile, Espanha se oferece para receber COP-25

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou nesta quinta-feira, 31, que o governo espanhol ofereceu a cidade de Madrid para sediar a próxima Conferência do Clima da ONU. A COP-25 seria realizada em Santiago entre os dias 2 e 13 de dezembro, mas Piñera cancelou nesta quarta a realização do evento em razão dos graves protestos que atingem o país. "Ontem conversei c...