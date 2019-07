Cidades Após descumprir medida protetiva, homem é preso em Goiás Detido não aceitava o fim do relacionamento e chegou a furar os pneus do carro da vítima

Um homem foi preso, na manhã desta terça-feira (23), após descumprir a medida protetiva contra a ex-companheira, em Piracanjuba, na região Sul do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima de 24 anos foi ameaçada pelo suspeito, de 39, após ele não aceitar o fim do relacionamento. Ele chegou a furar os pneus do carro da jovem. A vítima denunciou o homem na del...