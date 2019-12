Cidades Após descobrir túnel para roubar banco, ação policial tem 2 mortos e 7 presos O túnel encontrado tem 63 metros de comprimento e já se aproximava do cofre da Central do Banco do Brasil, segundo a polícia

Duas pessoas morreram e sete foram presas na noite deste sábado, 21, durante ação da Polícia Civil contra uma quadrilha que escavava um túnel de 63 metros para acessar a Central de Órgãos Regionais do Banco do Brasil, em Campo Grande. Um dos presos está hospitalizado. Batizada de Hórus, a operação conseguiu interceptar os suspeitos no momento em que o túnel já se ...