Cidades Após descobrir buraco no teto, agentes impedem fuga no presídio de Padre Bernardo Reeducandos utilizaram objetos retirados da cela para tentar fuga

Agentes penitenciários plantonistas impediram, neste domingo (29), a fuga de nove detentos da Unidade Prisional de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal. Os reeducandos, que cumprem pena por roubo, homicídios e outros crimes, fizeram um buraco no teto da cela apenas com o uso de objetos retirados da própria estrutura do local. A tentativa foi descoberta após u...