Após desaparecer, paciente é encontrado morto em hospital de Aparecida de Goiânia

Um paciente do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), na região metropolitana da capital, que estava desaparecido, foi encontrado morto dentro de um banheiro da própria unidade, na noite desta quinta-feira (5). Segundo a unidade, o homem de 44 anos deu entrada no local no último dia 13 com problemas renais, pulmonares crônicos e histórico clínico de complicações v...