Cidades Após desabamento, prefeito do Rio pede para que funcionários públicos voltem para casa mais cedo O desabamento do teto do túnel também estaria ligado ao deslizamento de encostas. No vídeo, Crivella pediu aos moradores da zona sul e da Barra da Tijuca que evitem sair de casa

Em um vídeo divulgado por meio de suas redes sociais, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), pediu para que os funcionários públicos do município voltem para casa mais cedo para evitar ainda mais complicações no trânsito na hora do rush. Por volta das 12h20 (horário de Brasília) uma parte da estrutura de concreto do teto do Túnel Rafael Mascarenhas, que liga a Gávea a...