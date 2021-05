Cidades Após denúncias, Procon Goiás realiza operação em óticas no Centro de Goiânia Órgão vai verificar itens como à exposição de preços, à prática de promoções e à emissão de nota fiscal

Atualizada às 11h49. Com o objetivo de verificar se óticas no Centro de Goiânia estão cumprindo o Código de Defesa do Consumidor, o Procon Goiás realiza, nesta terça-feira (25), a Operação ‘Olho Vivo’. Seriam verificados itens como à exposição de preços, à prática de promoções e à emissão de nota fiscal. Também será fiscalizado se as óticas possuem exemplares...