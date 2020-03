Cidades Após denúncias, polícia localiza varal com pés de maconha em Luziânia As plantas estavam dentro de uma casa, que era usada para a produção da droga

Um varal com pés de maconha pendurados foi descoberto no fim de semana em uma casa em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O caso foi descoberto após denúncias feitas por vizinhos. As plantas estavam dentro de uma casa, que era usada para a produção da droga. O objetivo dos traficantes de colocar a maconha no varal era de facilitar a secagem das folhas. Próxim...