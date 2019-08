Cidades Após denúncias, polícia apreende mais de cem quilos de maconha em Goiânia

Mais de 100 kg de maconha foram apreendidos, na tarde desta terça-feira (6), no Residencial Shangryla I, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), após algumas denúncias o suspeito foi abordado no setor Residencial Sonho Dourado. Os policiais encontraram com ele 5kg de maconha. Na casa do suspeito, os PMs localizaram mais 98kg da droga. Além disso, havia também...