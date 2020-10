Cidades Após denúncias, homem é preso em Rio Verde com mais de 9 mil vídeos de pornografia infantil Durante busca na casa do suspeito, a filha dele disse aos policiais que havia sido abusada sexualmente pelo pai

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante no final da tarde de quinta-feira (15), no bairro Céu Azul, em Rio Verde, com mais 9 mil vídeos de pornografia infantil e suspeito de abusar sexualmente da filha. De acordo com a Polícia Militar (PM), após denúncias anônimas, a equipe foi até a casa do suspeito, que já tinha antecedentes criminais de furto,...