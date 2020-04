Cidades Após denúncias, dois são presos com cocaína em Goiânia Os policiais apreenderam também uma arma, uma balança de precisão e dinheiro

Após denúncias de tráfico de drogas, dois homens foram presos com 2kg de cocaína na tarde desta segunda-feira (27) no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Na abordagem foi encontrada uma pequena porção do entorpecente e uma arma, dentro da residência. Os suspeitos indicaram um segundo endereço, no setor Parque das Flores. No local foram apreendidos mais cocaína, uma ba...