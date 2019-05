Cidades Em Anápolis, casal é preso suspeito de vender drogas em casamento Dupla era convidada da celebração e foi abordada no estacionamento da igreja

Após denúncias anônimas, um casal foi preso suspeito de vender drogas em um casamento, na noite do último sábado (11), em uma igreja no Bairro Boa Vista, em Anápolis, na região central do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), a dupla era convidada da celebração e foi abordada no estacionamento do local. Na revista, os policiais encontraram um tablete de maconh...