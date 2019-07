Cidades Após denúncias anônimas, oito máquinas caça-níqueis são apreendidas em Goiânia O dono do estabelecimento foi preso e encaminhado para à Central de Flagrantes

O dono de um bar foi preso, na madrugada de hoje (19), com oito máquinas caça-níqueis, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), os jogos de azar eram realizados no estabelecimento comercial do suspeito. O bar foi descoberto após denúncias anônimas. Durante a fiscalização os PMs encontraram as máquinas, que foram apreendidas. O dono do bar j...