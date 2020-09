Cidades Após denúncia, suspeito de armazenar pornografia infantil é preso no interior de Goiás Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do investigado, de 34 anos

Um suspeito de armazenar pornografia infantil foi preso na última segunda-feira (31) no Distrito de Jardim Paulista, em Nova Glória, na Região do Vale do São Patrício, em Goiás. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do investigado, de 34 anos. A Polícia Civil (PC) informou que as investigações começaram após a mãe de uma criança de 11 ...