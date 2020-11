Cidades Após denúncia, PM fecha rinha de galo em Bonfinópolis Segundo a corporação, foram apreendidas no local 65 aves, 58 delas galos de briga

Sessenta e cinco aves, sendo 58 galos, foram apreendidas no último sábado (28) em uma rinha de galo na zona rural de Bonfinópolis, na região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Militar (PM) informou que chegou até o local após uma denúncia anônima. No local, havia mais de 60 pessoas e algumas conseguiram fugir levando galos. No entanto, 47 foram autuados por...