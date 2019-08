Cidades Após denúncia, pé de maconha é encontrado plantado em lote baldio em Goiás Ainda no local, um homem foi flagrado com porções do entorpecente

Uma denúncia anônima levou a apreensão de um pé de maconha, na noite desta quarta-feira (31), no setor Jardim Esmeralda, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A árvore está plantada em um lote baldio em frente a uma mercearia. A Polícia Militar (PM) informou que ao chegar ao local um homem foi abordado e com ele os policiais encontraram uma porção d...