Cidades Após denúncia, homem é preso com maconha, cocaína e crack em Goiânia Os entorpecentes, 2 balanças de precisão e 1 caderno com anotações do tráfico foram apreendidos na casa do suspeito

Aproximadamente 16 quilos de maconha, 23 tabletes de cocaína, porções de crack, 2 balanças de precisão, dinheiro, embalagem e um caderno com anotações do tráfico foram apreendidos na noite desta quarta-feira (23) em uma casa no Setor Campinas, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), um homem foi abordado após denúncia anônima, e com ele a polícia encontrou uma pequena q...