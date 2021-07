Cidades Após denúncia, festa julina com aproximadamente 150 pessoas é encerrada em Goiânia A maioria do público estava de pé, sem nenhum distanciamento e não utilizava máscaras

Uma festa com aproximadamente 150 pessoas foi encerrada, neste sábado (17), no setor Nossa Morada, em Goiânia. À CBN Goiânia, o auditor Fiscal da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), Paulo Rezende, contou as equipes foram ao local, onde era realizada uma festa julina, após uma denuncia de vizinhos. A maioria do público estava de pé,...