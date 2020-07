Cidades Após denúncia, dois homens são presos por posse de material pornográfico em Anápolis Segundo a polícia, os suspeitos de 25 e 27 anos mantinham um relacionamento amoroso

Dois homens de 25 e 27 anos foram presos, na manhã desta quinta-feira (9), por posse de material pornográfico infantil em Anápolis, no Centro de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), as prisões ocorreram após denúncia anônima. Segundo as investigações, os dois mantinham um relacionamento amoroso e compartilhavam pela internet vídeos e imagens em que adultos abusav...