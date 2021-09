Cidades Após denúncia do avô paterno, mãe e padrastro são presos suspeitos de torturar duas crianças Avô desconfiou que as crianças estavam sendo agredidas após ver vários machucados

A mãe e um padrastro, de 21 e 23 anos, foram presos, nesta quarta-feira (15), suspeitos de torturar duas crianças de três e seis em Mineiros, no Sudoeste de Goiás. As detenções aconteceram após o avô paterno desconfiar que os netos estavam sendo agredidos. Ele chegou a ver vários machucados e foi impedido pela mãe de ver as crianças e com isso acionou a polícia. Uma equipe...