Cidades Após denúncia de vizinhos, três crianças são resgatadas de casa cheia de lixo em Goiânia Um dos meninos possui paralisia cerebral. Os pais foram encaminhados para a Central de Flagrantes

Três crianças, de 3, 4 e 7 anos, que estavam sozinhas, sendo que o mais velho possui paralisia cerebral e foi encontrado sem roupas em cima de uma cama, foram resgatadas nesta quarta-feira (21), de uma casa no Setor Finsocial, em Goiânia. A sujeira e a falta de higiene básica no local chamaram a atenção do Conselheiro Tutelar. Uma viatura da Polícia Militar (PM) p...