Cidades Após denúncia de tráfico, polícia apreende uma submetralhadora em Goiânia Intensa movimentação de pessoas no local e também a circulação de um carro pelo condomínio foram as principais informações repassadas a corporação

Após uma denúncia de tráfico de drogas, uma submetralhadora foi apreendia, na noite desta quinta-feira (13), em um apartamento no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, a movimentação intensa de pessoas no apartamento e também a circulação de um carro pelo condomínio chamaram a atenção e foram as principais características da denúncia feita à polícia. Quando os pol...