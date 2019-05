Cidades Após denúncia de maus-tratos contra animal, PM encontra cachorro de plástico Um casal de idosos tem o objeto para proteger o sítio em que vive de possíveis criminosos

A Polícia Militar (PM) de Baependi, no interior de Minas Gerais, foi acionada para uma denúncia de maus-tratos contra um cachorro nessa quarta-feira (8), mas ao chegar ao local se deparou com um animal de plástico. As informações são do site G1. Segundo a denúncia, um cão rottweiler não estaria sendo alimentado pelos donos e teria sido deixado preso em uma corren...