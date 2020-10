Cidades Após denúncia, cerca de 60 pessoas são flagradas em festa clandestina no Setor Finsocial, em Goiânia No local foram apreendidas duas chopeiras e quatro barris de chope

Após uma denúncia, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) flagrou aproximadamente 60 pessoas participando de uma festa clandestina nesta sexta-feira (9), no setor Finsocial, em Goiânia. Segundo a GCM, a denúncia informava que após a feira do setor, pessoas colocavam bebidas alcoólicas à venda e faziam uma espécie de festa clandestina com som automotivo. Equipes da cor...